Россияне ночью атаковали Украину почти 600 дронами и 31 ракетой

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 28 августа оккупанты массированно атаковали украинские регионы, они запустили сотни дронов различных типов и десятки ракет. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 19:30 27 августа оккупанты запустили по Украине 629 целей – БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

→ 598 дронов разных типов;

→ две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей;

→ девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей;

→ 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 589 воздушных целей:

→ 563 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

→ одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

→ семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

→ 18 крылатых ракет Х-101.

Новость дополняется...