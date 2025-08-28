Россияне ночью атаковали Украину почти 600 дронами и 31 ракетой
В ночь на 28 августа оккупанты массированно атаковали украинские регионы, они запустили сотни дронов различных типов и десятки ракет. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 19:30 27 августа оккупанты запустили по Украине 629 целей – БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
→ 598 дронов разных типов;
→ две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей;
→ девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей;
→ 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 589 воздушных целей:
→ 563 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
→ одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
→ семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
→ 18 крылатых ракет Х-101.
