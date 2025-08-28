В Киеве российская ракета разрушила подъезд пятиэтажки: было прямое попадание – фото

Российский ракетный удар по дому убил по меньшей мере трех человек. Под завалами могут быть еще три тела

Во время массированной комбинированной атаки российская ракета попала в пятиэтажный дом в Дарницком районе. Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона рассказал детали атаки и показал в Telegram фото последствий.

В целом по Киеву – четверо погибших (среди них двое детей) и около 30 раненых. На месте разрушения пятиэтажки на улице Бориспольской – трое погибших.

Российская ракета попала между третьим и четвертым этажами, разрушив третий подъезд.

По словам Клименко, кроме трех погибших на этой локации, еще по меньшей мере три тела могут быть под завалами.

На месте попадания уже достали фрагменты тел – впереди идентификация.

Также из-под завалов удалось достать живыми трех человек.

Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы могли быстрее работать спасатели.

Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

