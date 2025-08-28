У Києві російська ракета зруйнувала під'їзд п'ятиповерхівки: було пряме влучання – фото

Російський ракетний удар по будинку вбив щонайменше трьох людей. Під завалами можуть бути ще три тіла

Під час масованої комбінованої атаки російська ракета поцілила у п’ятиповерховий будинок у Дарницькому районі. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону розповів деталі атаки й показав у Telegram фото наслідків.

Загалом по Києву – четверо загиблих (серед них двоє дітей) і близько 30 поранених. На місці руйнування п’ятиповерхівки на вулиці Бориспільській – троє загиблих.

Російська ракета влучила між третім і четвертим поверхами, зруйнувавши третій під’їзд.

За словами Клименка, окрім трьох загиблих на цій локації, ще щонайменше три тіла можуть бути під завалами.

На місці влучання вже дістали фрагменти тіл – попереду ідентифікація.

Також з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей.

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники.

Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників і 1000 працівників поліції.

