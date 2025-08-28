Росія масовано вдарила по парку поїздів Інтерсіті+. Затримують понад 30 рейсів – фото

Укрзалізниця заявила про цілеспрямовані удари. Пошкоджено інфраструктуру залізничного вузла у Козятині

У ніч проти 28 серпня Росія цілеспрямовано вдарила по цивільному пасажирському рухомому складу. Через масовану атаку і знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками, повідомила Укрзалізниця.

Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Загоряння на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники перебували в укриттях, минулося без жертв і постраждалих.

Укрзалізниця наголосила, що жоден рейс не буде скасований: для цього виводиться підмінний рухомий склад.

Разом з тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Станом на ранок затримки стосуються понад 30 рейсів.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній – прямуватимуть під резервними тепловозами.

ОНОВЛЕНО О 08: 56. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський показав пасажирський поїзд "Інтерсіті", що мав виходити на маршрут Київ – Харків.

Він переконаний, що удар був прицільним.

Укрзалізниця не скасовує рейси й виводить на маршрут пасажирські вагони, зокрема щойно прийняті з заводу.

