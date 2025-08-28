Росія масовано вдарила по парку поїздів Інтерсіті+. Затримують понад 30 рейсів – фото

Росія масовано вдарила по парку поїздів Інтерсіті+. Затримують понад 30 рейсів – фотооновлено
У ніч проти 28 серпня Росія цілеспрямовано вдарила по цивільному пасажирському рухомому складу. Через масовану атаку і знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками, повідомила Укрзалізниця.
Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.
Загоряння на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники перебували в укриттях, минулося без жертв і постраждалих.
Укрзалізниця наголосила, що жоден рейс не буде скасований: для цього виводиться підмінний рухомий склад.
Разом з тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.
Станом на ранок затримки стосуються понад 30 рейсів.
Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній – прямуватимуть під резервними тепловозами.
ОНОВЛЕНО О 08: 56. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський показав пасажирський поїзд "Інтерсіті", що мав виходити на маршрут Київ – Харків.
Він переконаний, що удар був прицільним.
Укрзалізниця не скасовує рейси й виводить на маршрут пасажирські вагони, зокрема щойно прийняті з заводу.
- У ніч проти 28 серпня Росія також влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Київ: є загиблі й десятки постраждалих.
