Росія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Київ: є загиблі й десятки постраждалих

Прилетіло по ТЦ у центрі Києва. Загалом є наслідки атаки у семи районах столиці. Серед чотирьох загиблих – двоє дітей

Київ (Фото: Unsplash)

У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Київ дронами, внаслідок чого є загиблі й постраждалі. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко й очільник Київської місткої військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Росіяни завдали комбінованого удару по столиці, використовуючи "шахеди", дрони-імітатори, балістику, крилаті ракети та "Кинджали".

За даними Кличка, станом на 06:29 відомо про 22 постраждалих у столиці. 18 людей медики госпіталізували, зокрема трьох дітей – семи, 10 й 11 років. Чотирьом постраждалим надали допомогу на місці.

Водночас Ткаченко пише про 24 постраждалих, а також стверджує, що щонайменше троє киян загинули, серед них – 14-річна дитина.

У центрі столиці – влучання в торговельний центр.

У Дарницькому районі пошкоджено житлові будинки, зокрема є руйнування в пʼятиповерхівці з першого до пʼятого поверху. Також уламки безпілотника впали на дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Сталося загоряння.

Станом на ранок триває пошуково-рятувальна операція під завалами зруйнованої пʼятиповерхівки.

Є ще одна пожежа – у нежитловій забудові.

У Дніпровському районі Києва уламки впали на триповерхову офісну будівлю, почалася пожежа. Також сталися загоряння у 25-поверховому та дев’ятиповерховому будинках.

Палали й автівки на стоянці, а також впали уламки на територію дитсадка – теж із подальшим займанням.

У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, а також загорівся нежитловий. Пошкоджено нежитлову забудову, навчальний заклад та офісну будівлю.

Також через падіння уламків горять дев’ять автівок. Вогонь розповсюджується на перші поверхи нежитлової будівлі поруч.

У Святошинському районі у двір дев’ятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Пошкоджень немає.

У Соломʼянському районі падіння уламків спричинило пожежу в приватному будинку.

У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.

У Голосіївському районі є пошкодження будинку.

ОНОВЛЕНО О 07: 20. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про чотирьох загиблих, серед яких двоє дітей, і понад 20 поранених.

ОНОВЛЕНО О 07:32. В ефірі телемарафону Клименко, перебуваючи на місці російської атаки, повідомив, що окупанти вгатили по п'ятиповерхівці на вулиці Бориспільській.

Ракетою знищено третій під'їзд. На цій локації загинули три людини, а всього по Києву – чотири.

Однак ще щонайменше три тіла можуть знаходитися під завалами.