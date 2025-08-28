РФ устроила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев: есть погибшие и десятки раненых

Прилетело по ТЦ в центре Киева. В целом есть последствия атаки в семи районах столицы. Среди четырех погибших – двое детей

В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Киев дронами, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Россияне нанесли комбинированный удар по столице, используя "шахеды", дроны-имитаторы, баллистику, крылатые ракеты и "Кинжалы".

По данным Кличко, по состоянию на 06:29 известно о 22 пострадавших в столице. 18 человек медики госпитализировали, в том числе трех детей – семи, 10 и 11 лет. Четырем пострадавшим оказали помощь на месте.

В то же время Ткаченко пишет о 24 пострадавших, а также утверждает, что по меньшей мере трое киевлян погибли, среди них – 14-летняя девочка.

В центре столицы – попадание в торговый центр.

В Дарницком районе повреждены жилые дома, в частности есть разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Также обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажного жилого дома. Произошло возгорание.

По состоянию на утро продолжается поисково-спасательная операция под завалами разрушенной пятиэтажки.

Есть еще один пожар – в нежилой застройке.

В Днепровском районе Киева обломки упали на трехэтажное офисное здание, начался пожар. Также произошли возгорания в 25-этажном и девятиэтажном домах.

Горели и машины на стоянке, а также упали обломки на территорию детсада – тоже с последующим возгоранием.

В Шевченковском районе поврежден жилой дом, а также загорелся нежилой. Повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание.

Также из-за падения обломков горят девять автомобилей. Огонь распространяется на первые этажи нежилого здания рядом.

В Святошинском районе во двор девятиэтажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Повреждений нет.

В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар в частном доме.

В Деснянском районе зафиксировали падение обломков.

В Голосеевском районе – повреждение дома.

ОБНОВЛЕНО В 07:20. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о четырех погибших, среди которых двое детей, и более 20 раненых.

ОБНОВЛЕНО В 07:32. В эфире телемарафона Клименко, находясь на месте российской атаки, сообщил, что оккупанты ударили по пятиэтажке на улице Бориспольской.

Ракетой уничтожен третий подъезд. На этой локации погибли три человека, а всего по Киеву – четыре.

Однако еще по меньшей мере три тела могут находиться под завалами.