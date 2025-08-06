В Киеве возросло количество жертв после атаки 31 июля – уже 32 погибших

У пострадавшего было тяжелое ранение шеи, врачи несколько дней боролись за его жизнь

Россия разрушила дом в Киеве (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В Киеве до 32 человек возросло количество жертв российской атаки 31 июля. Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В больнице умер мужчина, который был тяжело ранен в шею во время обстрела столицы дронами и ракетами РФ.

"К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать еще долго после самого события. И такая ситуация после каждой тяжелой ночи", – отметил он.

По состоянию на 1 августа было известно о 159 раненых вследствие вражеского обстрела, среди которых 16 детей. Из-за смерти одного из раненых, пострадавших уже 158 человек.