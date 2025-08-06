В Киеве возросло количество жертв после атаки 31 июля – уже 32 погибших
В Киеве до 32 человек возросло количество жертв российской атаки 31 июля. Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В больнице умер мужчина, который был тяжело ранен в шею во время обстрела столицы дронами и ракетами РФ.
"К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать еще долго после самого события. И такая ситуация после каждой тяжелой ночи", – отметил он.
По состоянию на 1 августа было известно о 159 раненых вследствие вражеского обстрела, среди которых 16 детей. Из-за смерти одного из раненых, пострадавших уже 158 человек.
- В ночь на 31 июля россияне нанесли удары по Киеву дронами, а под утро – ракетами. В Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки – там больше всего жертв.
- Российская атака также повредила железнодорожная инфраструктура, Киевский исламский культурный центр при одной из центральных мечетей, территорию и производственные помещения Национальной киностудии имени Довженко.
- По состоянию на 1 августа было известно о 31 погибшем, среди которых пятеро детей и сотрудница патрульной полиции.
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