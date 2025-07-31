Из-за российского удара по Киеву погибла патрульная полицейская
Во время ракетного удара 31 июля по Святошинскому району Киева погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.
Степанчук вступила в ряды полиции в 2017 году. Она работала инспектором второго взвода третьей роты первого батальона второго полка управления патрульной полиции Киева – выполняла задачи на левом берегу столицы.
Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под руинами дома может находиться ее отец, на данный момент продолжаются его поиски.
"Всегда искренняя, доброжелательная и преданная своему делу – такой запомнит Лилию Степанчук вся полицейская семья. Она была светлым человеком, который искренне служил украинскому народу, защищал людей и оставался верным присяге до последнего вздоха. Ее самоотверженность и человечность оставят глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась в мирном городе, от вражеской ракеты", – отметил глава Нацполиции.
- В ночь на 31 июля россияне удары по Киеву дронами и ракетами. Враг запустил по Украине в общей сложности 309 дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К", обезвредить удалось 288 БпЛА и три ракеты.
- Российская атака повредила железнодорожную инфраструктуру в одном из районов столицы, Киевский исламский культурный центр при одной из центральных мечетей, территорию и производственные помещения Национальной киностудии имени Довженко.
- Продолжаются поисково-спасательные работы, по состоянию на 21:00 известно о 15 погибших и 145 пострадавших. Среди жертв два ребенка.
- 1 августа в Киев объявлен Днем траура по жертвам российской атаки.
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