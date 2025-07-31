Из-за российского удара по Киеву погибла патрульная полицейская

Тело женщины деблокировали из-под завалов дома, там может находиться ее отец

Разбор завалов в Киеве (Фото: ГСЧС)

Во время ракетного удара 31 июля по Святошинскому району Киева погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Степанчук вступила в ряды полиции в 2017 году. Она работала инспектором второго взвода третьей роты первого батальона второго полка управления патрульной полиции Киева – выполняла задачи на левом берегу столицы.

Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под руинами дома может находиться ее отец, на данный момент продолжаются его поиски.

"Всегда искренняя, доброжелательная и преданная своему делу – такой запомнит Лилию Степанчук вся полицейская семья. Она была светлым человеком, который искренне служил украинскому народу, защищал людей и оставался верным присяге до последнего вздоха. Ее самоотверженность и человечность оставят глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась в мирном городе, от вражеской ракеты", – отметил глава Нацполиции.