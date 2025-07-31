В Киеве 1 августа объявлено Днем траура по жертвам российской атаки
Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Пятница, 1 августа, в Киеве объявлена Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме этого, 1 августа в столице запрещены любые развлекательные мероприятия.

По состоянию на 17:00 31 июля жертвами российской атаки стали 11 человек. Еще десятки киевлян получили ранения.

Местные власти сообщают о 135 пострадавших, а Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям – о 93.

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