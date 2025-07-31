Во время ночной атаки россиян было прямое попадание пяти крылатых "Искандеров"

Пострадали пять областей вместе с Киевской, однако главной целью российских ударов была именно столица

Последствия в Киеве (Фото: Telegram / V_Zelenskiy_official)

В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину более 300 беспилотниками и восемью ракетами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Пострадали Днепровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская области.

Основной целью массированного обстрела была столица. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд.

Известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Еще десятки людей пострадали.

"Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров – все инструменты для этого у партнеров есть", – подчеркнул Зеленский.

ДОПОЛНЕНО В 09:55. Воздушные силы сообщили, что всего Россия запустила 309 дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К".

По состоянию на 09:00 сбито/подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 288 БпЛА и три ракеты.

Зафиксированы прямые попадания пяти ракет (одна из них – в многоэтажку в Киеве) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все – в столице.