Во время ночной атаки россиян было прямое попадание пяти крылатых "Искандеров"дополнено
В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину более 300 беспилотниками и восемью ракетами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Пострадали Днепровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская области.
Основной целью массированного обстрела была столица. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд.
Известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Еще десятки людей пострадали.
"Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров – все инструменты для этого у партнеров есть", – подчеркнул Зеленский.
ДОПОЛНЕНО В 09:55. Воздушные силы сообщили, что всего Россия запустила 309 дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К".
По состоянию на 09:00 сбито/подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 288 БпЛА и три ракеты.
Зафиксированы прямые попадания пяти ракет (одна из них – в многоэтажку в Киеве) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все – в столице.
- Ночью Россия устроила массированную дроновую атаку на Киев, а под утро запустила и ракеты. Есть последствия и разрушения во многих районах столицы.
- Дочь Келлога считает, что эти удары были ответом Путина на 10-дневный "дедлайн" Трампа.
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