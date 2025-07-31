Під час нічної атаки росіян було пряме влучання п'яти крилатих "Іскандерів"

Наслідки в Києві (Фото: Telegram / V_Zelenskiy_official)

У ніч проти 31 липня Росія атакувала Україну понад 300 безпілотниками та вісьмома ракетами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.

Основною ціллю масованого обстрілу була столиця. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд.

Відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Ще десятки людей постраждали.

"Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів – усі інструменти для цього в партнерів є", – наголосив Зеленський.

ДОПОВНЕНО О 09:55. Повітряні сили повідомили, що загалом Росія запустила 309 дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К".

Станом на 09:00 збито/подавлено засобами радіоелектронної боротьби 288 БпЛА і три ракети.

Зафіксовано прямі влучання п'яти ракет (одна із них – у багатоповерхівку в Києві) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі – у столиці.