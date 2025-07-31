Росія масовано атакувала Київ: ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки – відео, фото

Росія масовано атакувала Київ: ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки – відео, фотооновлено
У ніч проти 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами й ракетами. Є наслідки у чотирьох районах столиці, десятки постраждалих та одна загибла людина. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Держслужба з надзвичайних ситуацій, мер Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Атаку прокоментував і президент Володимир Зеленський: "Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи".
Так, у Святошинському районі зруйновано підʼїзд будинку.
Також почалися пожежі в кількох нежитлових будівлях.
У Солом’янському районі пошкоджено квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі й пошкодження фіксувалися на кількох локаціях нежитлової забудови.
У Голосіївському районі пошкоджено школу і дитячий садок.
У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.
Станом на 06:32 було відомо про 27 постраждалих у столиці. 17 із них медики госпіталізували.
Серед травмованих – троє поліціянтів, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.
Є також одна загибла – це жінка, тіло якої деблокували з-під завалів.
ОНОВЛЕНО О 07:04. Уже 48 постраждалих у столиці. 29 із них – у лікарнях.
Відомо про другу загиблу людину.
ОНОВЛЕНО О 07:24. Відомо вже про чотирьох загиблих – Ткаченко написав, що ще двох жертв виявили в іншому районі – Соломʼянському.
Також багато є постраждалих не лише у Святошинському районі, де зруйновано під'їзд будинку.
Постраждалих наразі 52, серед них дев'ять дітей. Майже 30 – в лікарнях.
ОНОВЛЕНО О 07:42. Відомо вже про шістьох загиблих. З них четверо – у Святошинському районі, де зруйновано під'їзд будинку, двоє – в Соломʼянському. Серед жертв – шестирічний хлопчик.
- Минулої ночі, 30 липня, Росія запускала по Україні реактивні БпЛА. Окупанти вдарили "шахедами" по Харкову, внаслідок чого є поранені, горіли авто та будинок.
- Також російські безпілотники атакували Дніпропетровщину, вбивши тварин на фермі, поранивши людей і пошкодивши інфраструктуру Укрзалізниці.
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