Росія масовано атакувала Київ: ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки – відео, фото

Найбільше наслідків фіксується у Святошинському районі, де було влучання в під'їзд, і в Солом'янському районі столиці

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

У ніч проти 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами й ракетами. Є наслідки у чотирьох районах столиці, десятки постраждалих та одна загибла людина. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Держслужба з надзвичайних ситуацій, мер Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атаку прокоментував і президент Володимир Зеленський: "Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи".

Так, у Святошинському районі зруйновано підʼїзд будинку.

Також почалися пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджено квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі й пошкодження фіксувалися на кількох локаціях нежитлової забудови.

У Голосіївському районі пошкоджено школу і дитячий садок.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Станом на 06:32 було відомо про 27 постраждалих у столиці. 17 із них медики госпіталізували.

Серед травмованих – троє поліціянтів, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.

Є також одна загибла – це жінка, тіло якої деблокували з-під завалів.

ОНОВЛЕНО О 07:04. Уже 48 постраждалих у столиці. 29 із них – у лікарнях.

Відомо про другу загиблу людину.

ОНОВЛЕНО О 07:24. Відомо вже про чотирьох загиблих – Ткаченко написав, що ще двох жертв виявили в іншому районі – Соломʼянському.

Також багато є постраждалих не лише у Святошинському районі, де зруйновано під'їзд будинку.

Постраждалих наразі 52, серед них дев'ять дітей. Майже 30 – в лікарнях.

ОНОВЛЕНО О 07:42. Відомо вже про шістьох загиблих. З них четверо – у Святошинському районі, де зруйновано під'їзд будинку, двоє – в Соломʼянському. Серед жертв – шестирічний хлопчик.

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка