Дрони Росії пошкодили залізничний вокзал на Дніпропетровщині й вбили худобу на фермі – фото

Російські дрони вгатили по Павлограду, де пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці, і ще двох районах Дніпропетровщини

Фото: ДСНС

У ніч проти 30 липня російські безпілотники атакували Дніпропетровщину, вбивши тварин на фермі, поранивши людей і пошкодивши транспортне підприємство. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Були влучання у Павлограді. Постраждав 70-річний чоловік, понівечено транспортне підприємство. Виникло кілька пожеж.

У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджено фермерське господарство. Загинуло близько 20 голів великої рогатої худоби.

У Покровській громаді Синельниківського району ворог атакував приватні підприємства.

По Межівській громаді росіяни вдарили FPV-дронами, внаслідок чого поранено жінку.

ДОПОВНЕНО О 09:10. Укрзалізниця повідомила, що окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття.

Вранці 30 липня низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом.

→ №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова);

→ №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро);

→ №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське – Краматорськ);

→ №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).