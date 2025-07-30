Дроны РФ повредили железнодорожный вокзал на Днепропетровщине и убили скот на ферме – фото

Российские дроны ударили по Павлограду, где повреждена инфраструктура Укрзалізниці, и еще двум районам Днепропетровской области

Фото: ГСЧС

В ночь на 30 июля российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область, убив животных на ферме, ранив людей и повредив транспортное предприятие. Об этом сообщили глава областной военной администрации Сергей Лысак и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина, повреждено транспортное предприятие. Возникло несколько пожаров.

В Николаевской общине Синельниковского района в результате попадания БпЛА повреждено фермерское хозяйство. Погибло около 20 голов крупного рогатого скота.

В Покровской общине Синельниковского района враг атаковал частные предприятия.

По Межевской общине россияне ударили FPV-дронами, в результате чего ранена женщина.

ДОПОЛНЕНО В 09:10. Укрзалізниця сообщила, что оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие.

Утром 30 июля ряд пригородных поездов следует по измененному маршруту.

→ №6272 будет курсировать по маршруту Варваровка – Лозовая (вместо Синельниково-1 – Лозовая);

→ №6277 будет курсировать по маршруту Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Днепр);

→ №7010 будет курсировать по маршруту Каменское – Орловщина (вместо Каменское – Краматорск);

→ №6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожья-2 – Лозовая).