У Києві вже шість загиблих і понад пів сотні постраждалих після атаки. Кількість зростатиме

Через масовану російську атаку безпілотниками й ракетами у столиці загинули щонайменше шість людей, серед них шестирічна дитина

Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка

Внаслідок російських ударів по Києву дронами й ракетами постійно зростає кількість загиблих і постраждалих. Начальник Київської міської військової адміністрації прогнозує, що жертв буде більше.

Станом на 07:42 відомо про шістьох загиблих. З них четверо – у Святошинському районі, де зруйновано під'їзд будинку, двоє – в Соломʼянському. Серед жертв – шестирічний хлопчик.

Станом на 07:13 було відомо про 52 постраждалих, серед яких дев’ять дітей. Майже 30 – у лікарнях.

"Число, на жаль, буде зростати", – написав Ткаченко, зазначивши, що і жертв, ймовірно, побільшає.

У Святошинському районі триває пошуково-рятувальна операція, повідомив мер Віталій Кличко.