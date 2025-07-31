У Києві вже шість загиблих і понад пів сотні постраждалих після атаки. Кількість зростатиме
Внаслідок російських ударів по Києву дронами й ракетами постійно зростає кількість загиблих і постраждалих. Начальник Київської міської військової адміністрації прогнозує, що жертв буде більше.
Станом на 07:42 відомо про шістьох загиблих. З них четверо – у Святошинському районі, де зруйновано під'їзд будинку, двоє – в Соломʼянському. Серед жертв – шестирічний хлопчик.
Станом на 07:13 було відомо про 52 постраждалих, серед яких дев’ять дітей. Майже 30 – у лікарнях.
"Число, на жаль, буде зростати", – написав Ткаченко, зазначивши, що і жертв, ймовірно, побільшає.
У Святошинському районі триває пошуково-рятувальна операція, повідомив мер Віталій Кличко.
- Уночі Росія влаштувала масовану дронову атаку на Київ, а під ранок запустила і ракети. Є наслідки й руйнування у чотирьох районах столиці.
- Донька Келлога вважає, що ці удари були відповіддю Путіна на 10-денний "дедлайн" Трампа.
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