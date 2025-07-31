В Киеве уже шесть погибших и более полусотни пострадавших после атаки. Число будет расти

Из-за массированной российской атаки беспилотниками и ракетами в столице погибли по меньшей мере шесть человек, среди них шестилетний ребенок

Фото: Telegram-канал Игоря Клименко

Вследствие российских ударов по Киеву дронами и ракетами постоянно растет количество погибших и пострадавших. Начальник Киевской городской военной администрации прогнозирует, что жертв будет больше.

По состоянию на 07:42 известно о шестерых погибших. Из них четверо – в Святошинском районе, где разрушен подъезд дома, двое – в Соломенском. Среди жертв – шестилетний мальчик.

По состоянию на 07:13 было известно о 52 пострадавших, среди которых девять детей. Почти 30 – в больницах.

"Число, к сожалению, будет расти", – написал Ткаченко, отметив, что и жертв, вероятно, станет больше.

В Святошинском районе продолжается поисково-спасательная операция, сообщил мэр Виталий Кличко.