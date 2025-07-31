В Киеве уже шесть погибших и более полусотни пострадавших после атаки. Число будет расти
Вследствие российских ударов по Киеву дронами и ракетами постоянно растет количество погибших и пострадавших. Начальник Киевской городской военной администрации прогнозирует, что жертв будет больше.
По состоянию на 07:42 известно о шестерых погибших. Из них четверо – в Святошинском районе, где разрушен подъезд дома, двое – в Соломенском. Среди жертв – шестилетний мальчик.
По состоянию на 07:13 было известно о 52 пострадавших, среди которых девять детей. Почти 30 – в больницах.
"Число, к сожалению, будет расти", – написал Ткаченко, отметив, что и жертв, вероятно, станет больше.
В Святошинском районе продолжается поисково-спасательная операция, сообщил мэр Виталий Кличко.
- Ночью Россия устроила массированную дроновую атаку на Киев, а под утро запустила и ракеты. Есть последствия и разрушения в четырех районах столицы.
- Дочь Келлога считает, что эти удары были ответом Путина на 10-дневный "дедлайн" Трампа.
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