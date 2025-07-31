Донька Келлога про обстріл Києва: Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн Трампа

Меган Моббс переконана, що новою масованою атакою Путін "відповів" Трампу. Також вона висміяла російського "жалюгідного" пропагандиста

Меган Моббс (Фото: instagram.com/mobbs_mentality)

Масована російська атака на Київ у ніч проти 31 липня – це відповідь російського диктатора Володимира Путіна на "10 днів", які президент США Дональд Трамп дав йому на врегулювання війни. Таку думку висловила донька спецпосланця американського президента Кіта Келлога, очільниця фонду, який надає Києву невійськову допомогу, Меган Моббс.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитись безпорадними", – написала вона, коли росіяни запускали по українській столиці "шахеди".

Згодом вона опублікувала ще один допис – коли полетіли ракети.

"А потім послідували російські ракети – але лише після того, як цивільні покинули бомбосховища, щоб повернутися додому. Росія надсилає Америці та Заходу продуманий сигнал: ми вас не боїмося", – написала Моббс.

Вона також висміяла одного із російських пропагандистів, який написав, що "Київ не зазнає масованих атак, натомість ми завдаємо точних ударів".

"Випробування американської сили? І що це таке? Більше санкцій проти найбільшої у світі економіки, що базується на ресурсах? Або, можливо, бомбардувати найбільшу у світі ядерну державу? Лол", – написав пропагандист РФ.

Моббс відповіла: "Ти нічого не робиш, боягузе. Ти жалюгідний пропагандист, який сидить за екраном комп'ютера та вихваляє воєнні злочини. Брязкання ядерною зброєю від таких придурків, як ти, нікого не лякає. О, і великі держави не бояться ескалації. Ми і є цією ескалацією".