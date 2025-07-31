В Киеве увеличилось количество погибших и раненых в результате российской массированной комбинированной атаки в ночь на 31 июля. Об этом сообщили Министерство внутренних дел и мэр столицы Виталий Кличко.

За данные МВД, в столице уже девять погибших из-за массированной атаки. Количество пострадавших в полиции не уточнили, но отметили, что оно продолжает расти.

Кличко сообщил, что по состоянию на 14:40 пострадали 135 жителей Киева. Среди них 12 детей. В стационарах больниц находятся 30 пострадавших, в том числе пятеро детей.

97 человек получили помощь медиков амбулаторно.

В МВД уточнили, что по состоянию на 15:30 вблизи разрушенных многоэтажек продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели уже вывезли почти 500 тонн строительных конструкций, убрали 36 уничтоженных транспортных средств. К поиску людей под завалами привлечены четыре кинологических расчета.

Психологи полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оказали помощь почти сотне пострадавших.

Полицейские получили от граждан около 2000 сообщений, в том числе о поврежденном имуществе – на месте атаки следователи продолжают принимать заявления от граждан.

Также на местах ударов работают мобильные центры миграционной службы и мобильные сервисные центры МВД. Люди, которые остались без документов, уже оформили по меньшей мере четыре ID-карты и одно водительское удостоверение. Специалисты предоставили десятки консультаций по восстановлению документов.