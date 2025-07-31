У Києві вже 12 загиблих та 135 постраждалих через російську атаку

У Києві збільшилася кількість загиблих та поранених у результаті російської масованої комбінованої атаки в ніч проти 31 липня. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ та мер столиці Віталій Кличко.

За даними МВС, у столиці вже дев'ять загиблих через масовану атаку. Кількість постраждалих у поліції не уточнили, але наголосили, що вона продовжує зростати.

Кличко повідомив, що станом на 14:40 постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих, зокрема п'ятеро дітей.

97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно.

В МВС уточнили, що станом на 15:30 поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники вже вивезли майже 500 тонн будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучено чотири кінологічні розрахунки.

Психологи поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій надали допомогу майже сотні потерпілих.

Поліціянти отримали від громадян близько 2000 повідомлень, зокрема про пошкоджене майно – на місці атаки слідчі продовжують приймати заяви від громадян.

Також на місцях ударів працюють мобільні центри міграційної служби та мобільні сервісні центри МВС. Люди, які залишилися без документів, уже оформили щонайменше чотири ID-картки та одне посвідчення водія. Фахівці надали десятки консультацій щодо відновлення документів.

ОНОВЛЕНО О 16:35. Суспільне із посиланням на речницю поліції Києва Анну Страшок повідомило, що кількість загиблих зросла до 10 людей.

Згодом ДСНС повідомила, що кількість загиблих зросла до 11.

За даними рятувальників, постраждало 93 людини, з них – 11 дітей.

ДОПОВНЕНО О 18:00. Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на місці російської атаки у Святошинському районі ще триває розбір завалів. Рятувальники продовжують деблокувати тіла загиблих.

На цій локації вже 10 жертв. Разом по Києву – 12.

Фото: ГСЧС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС