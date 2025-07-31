Из-за атаки РФ по Киеву пострадал мусульманский культурный центр – фото

Украина призывает исламские страны, международные организации и мусульманские общины выразить свою позицию, отреагировать и осудить этот удар

Фото: X / Andrii Sybiha

Ночью 31 июля из-за массированного удара россиян по украинской столице пострадал Киевский исламский культурный центр при одной из центральных мечетей. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"В результате очередного жестокого российского удара по Киеву этой ночью был поврежден Киевский исламский культурный центр при одной из наших центральных мечетей. Это еще одна демонстрация того, что Москва ведет преступную войну против самих основ человечности. Российский террор не щадит никого", – написал чиновник.

Украина призывает все исламские страны, международные правительственные и неправительственные организации, а также мусульманские общины во всем мире выразить свою позицию, отреагировать и осудить этот удар оккупантов, заявил Сибига.

Он отметил, что "российскому варварству надо противопоставить силу и единство мира".

"Вместе мы должны заставить Москву согласиться на прекращение огня и положить конец войне и террору", – подытожил глава МИД.

Фото: X / Andrii Sybiha

Фото: X / Andrii Sybiha

Фото: X / Andrii Sybiha