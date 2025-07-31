Сибига после ночной атаки россиян: Трамп был очень терпеливым с Путиным

Министр призвал к максимальному давлению на Москву для достижения мира через силу

Последствия атаки в Киеве (Фото: ГСЧС)

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированной атаки россиян на Киев заявил, что президент США Дональд Трамп был очень щедрым и очень терпеливым с российским диктатором Владимиром Путиным, пытаясь найти решение. Об этом дипломат написал на своей странице в Х.

Сибига призвал к максимальному давлению на Кремль, заявив, что Путин сознательно затягивает войну, не имея ни шанса на победу, ни намерения останавливать агрессию.

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"Все существование этого военного преступника свелось к этой бессмысленной войне, в которой он не может победить, но и не хочет ее прекращать... Пришло время для максимального давления на Москву. Пора синхронизировать все санкционные шаги... и обеспечить мир благодаря силе", – подчеркнул Андрей Сибига.