Сибіга після нічної атаки росіян: Трамп був дуже терплячим з Путіним

Міністр закликав до максимального тиску на Москву для досягнення миру через силу

Наслідки атаки в Києві (Фото: ДСНС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої атаки росіян на Київ заявив, що президент США Дональд Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з російським диктатором Володимиром Путіним, намагаючись знайти рішення. Про це дипломат написав на своїй сторінці в Х.

Сибіга закликав до максимального тиску на Кремль, заявивши, що Путін свідомо затягує війну, не маючи ані шансу на перемогу, ані наміру зупиняти агресію.

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"Усе існування цього воєнного злочинця звелося до цієї беззмістовної війни, у якій він не може перемогти, але й не хоче її припиняти… Настав час для максимального тиску на Москву. Час синхронізувати усі санкційні кроки… і забезпечити мир завдяки силі", – наголосив Андрій Сибіга.