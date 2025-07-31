Сибіга після нічної атаки росіян: Трамп був дуже терплячим з Путіним
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої атаки росіян на Київ заявив, що президент США Дональд Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з російським диктатором Володимиром Путіним, намагаючись знайти рішення. Про це дипломат написав на своїй сторінці в Х.
Сибіга закликав до максимального тиску на Кремль, заявивши, що Путін свідомо затягує війну, не маючи ані шансу на перемогу, ані наміру зупиняти агресію.
"Усе існування цього воєнного злочинця звелося до цієї беззмістовної війни, у якій він не може перемогти, але й не хоче її припиняти… Настав час для максимального тиску на Москву. Час синхронізувати усі санкційні кроки… і забезпечити мир завдяки силі", – наголосив Андрій Сибіга.
- Уночі Росія влаштувала масовану дронову атаку на Київ, а під ранок запустила і ракети. Є наслідки й руйнування у багатьох районах столиці.
- Повітряні сили повідомили, що загалом Росія запустила 309 дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К".
- Донька Келлога заявила, що ці удари були відповіддю Путіна на 10-денний "дедлайн" Трампа.
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