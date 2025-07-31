У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки
П’ятницю, 1 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими у результаті масованої російської атаки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, у цей день буде приспущено прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Крім цього, 1 серпня в столиці заборонено будь-які розважальні заходи.
Станом на 17:00 31 липня жертвами російської атаки стали 11 людей. Ще десятки киян отримали поранення.
Місцева влада повідомляє про 135 постраждалих, а Державна служба України з надзвичайних ситуацій – про 93.
- У ніч проти 31 липня росіяни завдали ударів по Києву дронами й ракетами. Пошукові роботи в місцях ударів тривають.
- Російська атака пошкодила залізничну інфраструктуру в одному з районів Києва, Київський ісламський культурний центр при одній з центральних мечетей, територію та виробничі приміщення Національної кіностудії імені Довженка.
Коментарі (0)