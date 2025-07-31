Через російський удар по Києву загинула патрульна поліцейська

Тіло жінки деблокували з-під завалів будинку, там може перебувати її батько

Розбирання завалів у Києві (Фото: ДСНС)

Під час ракетного удару 31 липня по Святошинському району Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Степанчук долучилася до лав поліції у 2017 році. Вона працювала інспектором другого взводу третьої роти першого батальйону другого полку управління патрульної поліції Києва – виконувала завдання на лівому березі столиці.

Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки.

"Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі – такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети", – зазначив голова Нацполіції.