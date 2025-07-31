Через російський удар по Києву загинула патрульна поліцейська
Під час ракетного удару 31 липня по Святошинському району Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Степанчук долучилася до лав поліції у 2017 році. Вона працювала інспектором другого взводу третьої роти першого батальйону другого полку управління патрульної поліції Києва – виконувала завдання на лівому березі столиці.
Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Під руїнами будинку може перебувати її батько, на цей час тривають його пошуки.
"Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі – такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети", – зазначив голова Нацполіції.
- У ніч проти 31 липня росіяни завдали ударів по Києву дронами й ракетами. Ворог запустив по Україні загалом 309 дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К", знешкодити вдалося 288 БпЛА і три ракети.
- Російська атака пошкодила залізничну інфраструктуру в одному з районів столиці, Київський ісламський культурний центр при одній з центральних мечетей, територію та виробничі приміщення Національної кіностудії імені Довженка.
- Тривають пошуково-рятувальні роботи, станом на 21:00 відомо про 15 загиблих та 145 постраждалих. Серед жертв дві дитини.
- 1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки.
Коментарі (0)