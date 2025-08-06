У Києві зросла кількість жертв після атаки 31 липня – вже 32 загиблих
У Києві до 32 осіб зросла кількість жертв російської атаки 31 липня. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
В лікарні помер чоловік, який був важко поранений у шию під час обстрілу столиці дронами та ракетами РФ.
"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати ще довго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі", – зазначив він.
Станом на 1 серпня було відомо про 159 поранених внаслідок ворожого обстрілу, серед яких 16 дітей. Через смерть одного з поранених, постраждалих вже 158 осіб.
- У ніч проти 31 липня росіяни завдали ударів по Києву дронами, а під ранок – ракетами. У Святошинському районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки – там найбільше жертв.
- Російська атака також пошкодила залізничну інфраструктуру, Київський ісламський культурний центр при одній з центральних мечетей, територію та виробничі приміщення Національної кіностудії імені Довженка.
- Станом на 1 серпня було відомо про 31 загиблого, серед яких п’ятеро дітей та патрульна поліцейська.
Коментарі (0)