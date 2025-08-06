У Києві зросла кількість жертв після атаки 31 липня – вже 32 загиблих

У постраждалого було важке поранення шиї, лікарі кілька днів боролися за його життя

Росія зруйнувала будинок у Києві (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У Києві до 32 осіб зросла кількість жертв російської атаки 31 липня. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

В лікарні помер чоловік, який був важко поранений у шию під час обстрілу столиці дронами та ракетами РФ.

"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати ще довго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі", – зазначив він.

Станом на 1 серпня було відомо про 159 поранених внаслідок ворожого обстрілу, серед яких 16 дітей. Через смерть одного з поранених, постраждалих вже 158 осіб.