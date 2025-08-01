За ночь количество погибших в результате ударов по Киеву увеличилось еще на девять человек

27 человек убила Россия ракетной атакой на столицу. Еще более полутора сотен – пострадали

Фото: Telegram / Klymenko_MVS

В результате российских ракетных ударов по Киеву 31 июля по состоянию на утро 1 августа известно о 27 погибших – за ночь эта цифра увеличилась на девять человек. Об этом сообщили глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на сейчас количество людей, которых вчера убили россияне уже 27", – написал Тткаченко в 07:52.

Часом ранее было известно о 26 погибших, а вечером 31 июля – о 16.

Среди погибших – трое детей. 159 человек пострадали, в том числе 16 детей.

Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. Спасатели разобрали уже 70% разрушенных конструкций дома.

1 августа в Киеве день траура по погибшим в результате российского террора.