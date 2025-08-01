За ночь количество погибших в результате ударов по Киеву увеличилось еще на девять человек
В результате российских ракетных ударов по Киеву 31 июля по состоянию на утро 1 августа известно о 27 погибших – за ночь эта цифра увеличилась на девять человек. Об этом сообщили глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на сейчас количество людей, которых вчера убили россияне уже 27", – написал Тткаченко в 07:52.
Часом ранее было известно о 26 погибших, а вечером 31 июля – о 16.
Среди погибших – трое детей. 159 человек пострадали, в том числе 16 детей.
Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. Спасатели разобрали уже 70% разрушенных конструкций дома.
1 августа в Киеве день траура по погибшим в результате российского террора.
- В ночь на 31 июля россияне нанесли удары по Киеву дронами, а под утро – ракетами. В Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки – там больше всего жертв.
- Российская атака также повредила железнодорожную инфраструктуру, Киевский исламский культурный центр при одной из центральных мечетей, территорию и производственные помещения Национальной киностудии имени Довженко.
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