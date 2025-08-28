Россия массированно ударила по парку поездов Интерсити+. Задерживают более 30 рейсов
В ночь на 28 августа Россия целенаправленно ударила по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Из-за массированной атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками, сообщила Укрзалізниця.
Под ударом был, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.
Возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники находились в укрытиях, обошлось без жертв и пострадавших.
Укрзалізниця подчеркнула, что ни один рейс не будет отменен: для этого выводится подменный подвижной состав.
Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине, ряд поездов еще следуют измененным маршрутом.
По состоянию на утро задержки касаются более 30 рейсов.
Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, что уже находятся на нем – будут следовать под резервными тепловозами.
Актуальная информация о задержке поездов – здесь.
- В ночь на 28 августа Россия также устроила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев: есть погибшие и десятки пострадавших.
