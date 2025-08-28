Россия массированно ударила по парку поездов Интерсити+. Задерживают более 30 рейсов

Укрзалізниця заявила о целенаправленных ударах. Повреждена инфраструктура железнодорожного узла в Казатине

Фото: Укрзалізниця

В ночь на 28 августа Россия целенаправленно ударила по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Из-за массированной атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками, сообщила Укрзалізниця.

Под ударом был, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.

Возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники находились в укрытиях, обошлось без жертв и пострадавших.

Укрзалізниця подчеркнула, что ни один рейс не будет отменен: для этого выводится подменный подвижной состав.

Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине, ряд поездов еще следуют измененным маршрутом.

По состоянию на утро задержки касаются более 30 рейсов.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, что уже находятся на нем – будут следовать под резервными тепловозами.

