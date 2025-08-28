В Киеве уже восемь погибших в результате российской массированной комбинированной атаки в ночь на 28 августа. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и призвал лояльные к РФ страны реагировать.

"Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и общин. Опять убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок", – сообщил он.

Также десятки людей получили ранения, под завалами еще могут быть люди.

"Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну", – подчеркнул президент.

Он убежден: это означает, что Россия до сих пор не боится последствий и до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира "закрывает глаза" на убитых детей и ищет оправданий для российского диктатора Владимира Путина.

"Мы ждем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ждем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", – заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас "уже точно время" для жестких санкций против России, так как сорваны все дедлайны и испорчены десятки возможностей для дипломатии.