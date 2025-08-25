У Орбана удар по нефтепроводу "Дружба" назвали "военным нападением" на Евросоюз

Евродепутат от партии Орбана утверждает, что Украина нанесла удар по нефтепроводу, чтобы "усилить давление на Венгрию"

Нефтепровод "Дружба" (Фото: EPA)

Евродепутат от венгерской правящей партии "Фидес" Томаш Дейч назвал "военным нападением" удар Украины по нефтепроводу "Дружба". Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, передает портал 444.hu.

"Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, является не чем иным, как военным нападением на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня", – заявил Дейч.

Кроме этого евродепутат считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", через который венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".

Он также заявил, что газопровод "Северный поток" взорвали "по приказу украинского государственного и военного руководства".