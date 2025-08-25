У Орбана удар по нефтепроводу "Дружба" назвали "военным нападением" на Евросоюз
Евродепутат от венгерской правящей партии "Фидес" Томаш Дейч назвал "военным нападением" удар Украины по нефтепроводу "Дружба". Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, передает портал 444.hu.
"Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, является не чем иным, как военным нападением на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня", – заявил Дейч.
Кроме этого евродепутат считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", через который венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".
Он также заявил, что газопровод "Северный поток" взорвали "по приказу украинского государственного и военного руководства".
- Дружба" – один из крупнейших и мощнейших трубопроводов в мире, по которому нефть из России поставляется в восточную и центральную Европу. За неделю Украина дважды атаковала нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Унече Брянской области – 13 августа і 21 августа. Также была пораженная станция "Никольское", что остановило работу "Дружбы".
- Из-за атак третий раз за месяц были остановлены поставки в Венгрию.
- Главы МИД Венгрии и Словакии пожаловались на Украину в Еврокомиссию, а Трамп заявил Орбану, что "очень злой" на украинские удары по нефтепроводу "Дружба".
