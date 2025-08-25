В Орбана удар по нафтопроводу "Дружба" назвали "військовим нападом" на Євросоюз

Євродепутат від партії Орбана стверджує, що Україна завдала удару по нафтопроводу, щоб "посилити тиск на Угорщину"

Нафтопровід "Дружба" (Фото: EPA)

Євродепутат від угорської владної партії "Фідес" Томаш Дейч назвав "військовим нападом" удар України по нафтопроводу "Дружба". Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, передає портал 444.hu.

"Збройний напад на інфраструктуру, що служить енергетичній безпеці ЄС, є не чим іншим, як військовим нападом на Європейський Союз, і в цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняте з порядку денного", – заявив Дейч.

Окрім цього, євродепутат вважає, що Україна атакує нафтопровід "Дружба", через який угорська сторона отримує російську нафту, щоб "доповнити політичні, секретні та медійні методи тиску на Угорщину військовими засобами".

Він також заявив, що газопровід "Північний потік" підірвали "за наказом українського державного та військового керівництва".