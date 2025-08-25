В Орбана удар по нафтопроводу "Дружба" назвали "військовим нападом" на Євросоюз
Євродепутат від угорської владної партії "Фідес" Томаш Дейч назвав "військовим нападом" удар України по нафтопроводу "Дружба". Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, передає портал 444.hu.
"Збройний напад на інфраструктуру, що служить енергетичній безпеці ЄС, є не чим іншим, як військовим нападом на Європейський Союз, і в цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняте з порядку денного", – заявив Дейч.
Окрім цього, євродепутат вважає, що Україна атакує нафтопровід "Дружба", через який угорська сторона отримує російську нафту, щоб "доповнити політичні, секретні та медійні методи тиску на Угорщину військовими засобами".
Він також заявив, що газопровід "Північний потік" підірвали "за наказом українського державного та військового керівництва".
- "Дружба" – один з найбільших і найпотужніших трубопроводів у світі, яким нафта з Росії постачається до Східної та Центральної Європи. За тиждень Україна двічі атакувала нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Унечі Брянської області – 13 і 21 серпня. Також була вражена станція "Нікольське", що зупинило роботу "Дружби".
- Через атаки втретє за місяць було зупинено постачання до Угорщини.
- Глави МЗС Угорщини й Словаччини поскаржилися на Україну до Єврокомісії, а Трамп заявив Орбану, що "дуже злий" на українські удари по нафтопроводу "Дружба".
