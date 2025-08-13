Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області – відео
Безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці. Згодом інформацію про ураження об’єкта підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За його словами, цього разу під удар дронів ГУР потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "Транснефть Дружба" в місті Унеча Брянської області.
Він додав, що операція була здійснена спільно з іншими підрозділами Сил оборони.
За інформацією з місцевих пабліків, в ніч проти 13 серпня в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Унеча" розпочалася сильна пожежа, туди попрямували екстрені служби.
В Генштабі уточнили, що зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.
ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба", що належить холдингу АК "Транснефтепродукт" і який залучений у забезпеченні військово-промислового комплексу країни-агресорки.
Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9000 км.
"Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини в рік.
У ніч проти 13 серпня Росію атакували безпілотники. Вибухи лунали у Краснодарському краї, Волгоградській і Брянській областях. Пропагандисти ASTRA писали про атаку на Унечу. 6 серпня там уже було атаковано ЛВДС "Унеча" нафтопроводу "Дружба", стверджували вони.
- У ніч проти 11 серпня дрони СБУ уразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу імені Пландіна", що розташований у Нижньогородській області Росії.
- 12 серпня СБУ повідомила про повторний удар по терміналу зберігання "шахедів" у російському Татарстані.
