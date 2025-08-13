Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області – відео

Нафтопровід (Фото: ресурс окупантів)

Безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці. Згодом інформацію про ураження об’єкта підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За його словами, цього разу під удар дронів ГУР потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "Транснефть Дружба" в місті Унеча Брянської області.

Він додав, що операція була здійснена спільно з іншими підрозділами Сил оборони.

За інформацією з місцевих пабліків, в ніч проти 13 серпня в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Унеча" розпочалася сильна пожежа, туди попрямували екстрені служби.

В Генштабі уточнили, що зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба", що належить холдингу АК "Транснефтепродукт" і який залучений у забезпеченні військово-промислового комплексу країни-агресорки.

Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9000 км.

"Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини в рік.

У ніч проти 13 серпня Росію атакували безпілотники. Вибухи лунали у Краснодарському краї, Волгоградській і Брянській областях. Пропагандисти ASTRA писали про атаку на Унечу. 6 серпня там уже було атаковано ЛВДС "Унеча" нафтопроводу "Дружба", стверджували вони.