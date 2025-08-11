Українські дрони атакували у Росії гелієвий завод, що допомагає оборонці окупантів – джерело

Росіяни перекривали федеральну трасу під час прольоту дронів і вибухів на підприємстві, зауважив співрозмовник LIGA.net

Ілюстративне фото: ГУР

11 серпня українські захисники здійснили дронову атаку по Оренбурзькому гелієвому заводу, що входить до військово-промислового комплексу РФ, повідомив співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки.

За його словами, після прольотів дронів та вибухів у районі заводу місцева влада вирішила з 20:00 (22:00 за Києвом) перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 "Урал" у районі населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі, де розташоване виробництво.

Місцеві ресурси РФ пишуть, що за пів години рух по цій ділянці, яка становить 48 кілометрів, дозволили.

"Оренбурзький гелієвий завод – єдине підприємство з виробництва гелію у РФ (джерела окупантів стверджують, що гелій виготовляють і на декількох інших підприємствах. – Ред.). Річна потужність становить близько 15 млрд кубометрів природного газу. Гелій використовується у виробництві ракет, космічній та авіапромисловості", – додав співрозмовник LIGA.net.

Відстань від цього заводу до лінії фронту – майже 1200 кілометрів по прямій: