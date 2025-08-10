Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ

Саратовський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішний удар Сил оборони по Саратовському нафтопереробному заводу.

Об’єкт окупантів атакували в ніч проти 10 серпня. Пропагандистські ресурси писали, що під удар потрапив саме Саратовський НПЗ.

У Генштабі заявили, що по заводу вдарили Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, залучених у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність перероблення становить до 7 млн тонн нафти.