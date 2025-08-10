Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішний удар Сил оборони по Саратовському нафтопереробному заводу.
Об’єкт окупантів атакували в ніч проти 10 серпня. Пропагандистські ресурси писали, що під удар потрапив саме Саратовський НПЗ.
У Генштабі заявили, що по заводу вдарили Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
Внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, залучених у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність перероблення становить до 7 млн тонн нафти.
- Саратовська область регулярно перебуває під ударами БпЛА. Зокрема, 1 липня Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області.
- 5 липня вибухи лунали в Саратові й Енгельсі, де розташована російська авіабаза, з якої вилітає авіація держави-агресорки для ударів по Україні.
