Генштаб підтвердив ураження підприємства "Купол" в Іжевську та нафтозаводу під Саратовом

Вдалося уразити НПЗ, потужності якого використовуються для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових РФ, що залучені в агресії проти України

"Саратоворгсинтез" (Фото: ресурс окупантів)

Сили оборони завдали ударів по важливих підприємствах окупантів в Удмуртії та Саратовській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За інформацією військових, у вівторок, 1 липня, Служба безпеки України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдала ураження Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в Удмуртській Республіці РФ.

Це підприємство – об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії, що спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії.

Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

Також Генштаб повідомив, що цього самого дня Сили оборони завдали ураження по території нафтопереробного заводу "Саратоворгсинтез" у Саратовській області Росії.

Операцію реалізувало Головне управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що залучені у збройну агресію проти України.

Підтверджено влучання по території об'єкта – зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа.

Вранці 1 липня повідомлялося, що в місті Іжевськ пролунав вибух. Згодом очільник Удмуртії Бречалов підтвердив, що одне з підприємств у місті зазнало атаки безпілотників.

Співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що далекобійні дрони спецслужби завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол".