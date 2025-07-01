В Іжевську горить і вибухає: росіяни скаржаться на дронову атаку на завод – відео

Попередньо, дрон міг атакувати оборонний завод в Іжевську

Іжевськ (Фото: пропагандистські медіа)

Зранку 1 липня в місті Іжевськ (Удмуртська республіка в Росії) пролунав вибух. Попередньо, безпілотник міг атакувати оборонне підприємство, повідомляють пропагандистські медіа.

Очільник Удмуртії Олександр Бречалов о 09:00 (збігається з київським часом) повідомив, що одне з підприємств в Іжевську зазнало атаки безпілотників.

За його словами, всі оперативні служби виїхали на місце.

Перед цим в аеропорту Іжевська ввели тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків "із метою забезпечення безпеки", заявив представник Росавіації Артем Кореняко.

Російський пропагандистський Telegram-канал Shot із посиланням на місцевих повідомив, що пролунало два вибухи. Також, за даними каналу, для атаки нібито використали українські безпілотники "Лютий".

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко заявив, що в російському Іжевську знаходиться електромеханічний завод "Купол".

"Це один з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БпЛА "Гарпія-А1" для армії Росії", – написав Коваленко.

У місті також є машинобудівний завод та механічний завод, який випускає стрілецьку зброю під брендом "Байкал".

23 червня голова СБУ розповів деталі операції "Павутина" з ураження російських військових аеродромів у тилу. За його словами, довелося навіть дати хабаря російським митникам.

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