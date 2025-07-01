В российском Ижевске прогремел взрыв: россияне жалуются на атаку дронов на завод – видео
Ижевск (Фото: пропагандистские медиа)

Утром 1 июля в городе Ижевск (Удмуртская Республика, Россия) прогремел взрыв. Предварительно, беспилотник мог атаковать оборонное предприятие, сообщают пропагандистские медиа.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в 09:00 (время совпадает с киевским) сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.

По его словам, все оперативные службы выехали на место происшествия.

Фото: t.me/supernova_plus
Фото: t.me/supernova_plus
Фото: t.me/supernova_plus
Фото: t.me/supernova_plus

Ранее в аэропорту Ижевска были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов "в целях обеспечения безопасности", заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Российский пропагандистский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил о двух взрывах. Также, по данным канала, для атаки якобы были использованы украинские беспилотники "Лютый".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в российском Ижевске находится электромеханический завод "Купол".

"Это один из основных производителей ЗРК "Тор" и ударных БпЛА "Гарпия-А1" для армии России", – написал Коваленко.

В городе также есть машиностроительный завод и механический завод, выпускающий стрелковое оружие под брендом "Байкал".

Фото: t.me/exilenova_plus
Фото: t.me/exilenova_plus
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