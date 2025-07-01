В российском Ижевске прогремел взрыв: россияне жалуются на атаку дронов на завод – видео

Предварительно, беспилотник мог атаковать оборонный завод в Ижевске

Ижевск (Фото: пропагандистские медиа)

Утром 1 июля в городе Ижевск (Удмуртская Республика, Россия) прогремел взрыв. Предварительно, беспилотник мог атаковать оборонное предприятие, сообщают пропагандистские медиа.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в 09:00 (время совпадает с киевским) сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.

По его словам, все оперативные службы выехали на место происшествия.

Ранее в аэропорту Ижевска были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов "в целях обеспечения безопасности", заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Российский пропагандистский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил о двух взрывах. Также, по данным канала, для атаки якобы были использованы украинские беспилотники "Лютый".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в российском Ижевске находится электромеханический завод "Купол".

"Это один из основных производителей ЗРК "Тор" и ударных БпЛА "Гарпия-А1" для армии России", – написал Коваленко.

В городе также есть машиностроительный завод и механический завод, выпускающий стрелковое оружие под брендом "Байкал".

23 июня глава СБУ рассказал подробности операции "Паутина" по поражению российских военных аэродромов в тылу. По его словам, пришлось даже дать взятку российским таможенникам.

15 июня Генштаб сообщал, что Украина нанесла удар по заводу по производству дронов в городе Елабуга, Татарстан. Это более чем в 1000 км от Украины.