Украина поразила завод по производству дронов в Татарстане – Генштаб
Украинские защитники поразили одно из мест производства ударных беспилотников в российском Татарстане, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Боевую работу проделали подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
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Целью стали мощности по производству БпЛА в городе Елабуга в Татарстане – этот объект военно-промышленного комплекса оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных дронов по Украине, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре, отметили в Генштабе.
"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", – добавили военные.
Расстояние от Елабуги до Украины – более 1000 километров:
- На окрестностях Елабуги расположена так называемая особая экономическая зона "Алабуга", где, в том числе, производятся "шахеды". Удары по этой локации осуществлялись и ранее: в частности, 23 апреля Генштаб сообщал о поражении завода в Елабужском районе, производящем ~300 различных БпЛА в сутки. Также об атаке беспилотников по городу сообщалось 26 мая и 10 июня.
- Первую атаку по заводу-производителю БпЛА в Елабуге осуществило ГУР в апреле 2024 года (подробнее об этой операции здесь).