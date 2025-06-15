Украина поразила завод по производству дронов в Татарстане – Генштаб

Иллюстративное фото: ВСУ

Украинские защитники поразили одно из мест производства ударных беспилотников в российском Татарстане, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Боевую работу проделали подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Целью стали мощности по производству БпЛА в городе Елабуга в Татарстане – этот объект военно-промышленного комплекса оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных дронов по Украине, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре, отметили в Генштабе.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", – добавили военные.

Расстояние от Елабуги до Украины – более 1000 километров: