Силы обороны поразили российский завод, производящий до 300 БпЛА в сутки

Объект находится на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В среду, 23 апреля, Силы обороны нанесли удар по российскому заводу, который производит беспилотники. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по производству БпЛА, в частности, "шахедов".

В Генштабе уточнили, что производственная мощность предприятия составляет около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Татарстана (Россия), в 1054 км от государственной границы Украины.

Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. На данный момент известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА.

"Этот удар является справедливым ответом Украины по поводу российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", — говорится в сообщении.

2 апреля 2024 года беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР. В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске в Татарстане. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция СБУ и ГУР.

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