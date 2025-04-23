В бизнес-центре "Москва-Сити" вспыхнул пожар: россияне говорят, что слышали взрывы – видео
Российские пропагандисты сообщили о взрывах и пожаре на территории столичного бизнес-центра "Москва-Сити". На опубликованных в сети фото и видео видно, как над городом поднимается черный дым.
По словам очевидцев, в бизнес-центре прогремели три взрыва. Причины называют разные: поджог и последующий взрыв автомобиля в подземном паркинге, а также возгорание строительных материалов.
Местные жители публикуют видео, на которых с разных ракурсов виден густой черный дым.
В середине апреля РИА Новости, государственное пропагандистское медиа РФ, опубликовало репортаж, в котором говорилось, что бьющими по Украине дронами управляли из "Москва-Сити". Впоследствии видео и все упоминания о нем удалили.
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