В бизнес-центре "Москва-Сити" вспыхнул пожар: россияне говорят, что слышали взрывы – видео

Как пишут россияне, причиной возгорания в бизнес-центре мог быть взрыв автомобиля в подземном паркинге

Взрыв в Москва-Сити (Фото: соцсети)

Российские пропагандисты сообщили о взрывах и пожаре на территории столичного бизнес-центра "Москва-Сити". На опубликованных в сети фото и видео видно, как над городом поднимается черный дым.

По словам очевидцев, в бизнес-центре прогремели три взрыва. Причины называют разные: поджог и последующий взрыв автомобиля в подземном паркинге, а также возгорание строительных материалов.

Местные жители публикуют видео, на которых с разных ракурсов виден густой черный дым.

В середине апреля РИА Новости, государственное пропагандистское медиа РФ, опубликовало репортаж, в котором говорилось, что бьющими по Украине дронами управляли из "Москва-Сити". Впоследствии видео и все упоминания о нем удалили.