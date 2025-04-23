У бізнес-центрі "Москва-Сіті" сталася пожежа: росіяни кажуть, що чули вибухи – відео
Російські пропагандисти повідомили про вибухи та пожежу на території столичного бізнес-центру "Москва-Сіті". На опублікованих у мережі фото та відео видно, як над містом здіймається чорний дим.
За словами очевидців, у бізнес-центрі пролунало три вибухи. Причини називають різні: підпал і подальший вибух автівки у підземному паркінгу, а також займання будівельних матеріалів.
Місцеві мешканці публікують відео, на яких з різних ракурсів видно густий чорний дим.
У середині квітня РИА Новости, державне пропагандистське медіа РФ, опублікувало репортаж, у якому йшлося про те, що дронами, які б'ють по Україні, керували з "Москва-Сіті". Згодом відео та усі згадки про нього видалили.
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