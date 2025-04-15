Пропагандисти РФ показали, як запускали дрони по Україні з "Москва-Сіті". Потім видалили

Москва-Сіті (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

РИА Новости, державне пропагандистське медіа РФ, опублікувало відео, на якому дронами, що б'ють по Україні, керували зі столичного ділового центру "Москва-Сіті". Згодом відео та усі згадки про нього видалили, про що написала низка опозиційних видань, зокрема The Insider.

Вранці 15 квітня агентство РИА Новости опублікувало два дописи у Telegram-каналі, в яких йшлося про те, що в одній із веж "Москва-Сіті" знаходяться оператори військових дронів, які атакують Україну.

У першому дописі повідомлялося, що "ударний FPV-дрон, керований з Москви, вперше на великій відстані вразив об'єкт ЗСУ в Часовому Яру". У другому йшлося, що дрон, яким керували з російської столиці, підготував до вильоту розрахунок безпілотного летального апарата з бригади "Еспаньйола", який перебував під Часовим Яром, на території Бахмутського району Донецької області.

Скриншот: The Insider

Скриншот: The Insider

Також було опубліковано шестихвилинне відео, на якому показано процес координації дій операторів дронів. Однак обидва пости були видалені через півтори години після публікації, на що звернули увагу російські журналісти.

"Ми перебуваємо від місця подій більше ніж за тисячу кілометрів. Застосування минуло успішно", – розповів один з росіян у ролику.

Скриншот: The Insider