Пропагандисты РФ показали, как запускали дроны по Украине из "Москва-Сити". Затем удалили
Москва-Сити (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

РИА Новости, государственное пропагандистское медиа РФ, опубликовало видео, на котором дронами, атакующими Украину, руководили из столичного делового центра "Москва-Сити". Впоследствии видео и все упоминания о нем удалили, о чем написал ряд оппозиционных изданий, в частности The Insider.

Утром 15 апреля агентство РИА Новости опубликовало два сообщения в Telegram-канале, в которых говорилось, что в одной из башен "Москва-Сити" находятся операторы военных дронов, атакующих Украину.

В первом сообщении сообщалось, что "ударный FPV-дрон, управляемый из Москвы, впервые на большом расстоянии поразил объект ВСУ во Временном Яру". Во втором говорилось, что дрон, которым руководили из российской столицы, подготовил к вылету расчет беспилотного летального аппарата из находившейся под Временным Яром бригады "Эспаньола" на территории Бахмутского района Донецкой области.

Скриншот: The Insider
Скриншот: The Insider
Скриншот: The Insider
Скриншот: The Insider

Также было опубликовано шестиминутное видео, на котором показан процесс координации действий операторов дронов. Однако оба поста были удалены через полтора часа после публикации, на что обратили внимание российские журналисты.

"Мы находимся от места событий более тысячи километров. Применение прошло успешно", – рассказал один из россиян в ролике.

Скриншот: The Insider
Скриншот: The Insider
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