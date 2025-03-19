Силы беспилотных систем благодаря новейшей разработке перехватывают "шахеды"

Изделие для перехвата "шахеда" стоит около $5000. В то время как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 000

Российский "шахед" (Фото: Depositphotos)

Силы беспилотных систем сообщили, что перехватывают российские дроны-камикадзе типа Shahed с помощью новейшего средства стоимостью около $5000.

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"Операторы подразделения "Darknode" 412-го полка "NEMESIS" ССС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БпЛА Shahed-136/131 с помощью новейшего средства", – говорится в сообщении.

По словам военных, изделие стоит около $5000. В то время как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 000.

Силы беспилотных систем добавили, что внедряют инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны.

Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта Россия ударила по Украине 178 дронами и двумя ракетами "Искандер". Противовоздушная оборона сбила 130 беспилотников, еще 38 имитаторов локационно потеряно

Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта враг направил против Украины 174 БпЛА. ПВО сбила 90 дронов, а 70 имитаторов локационно потеряли.

С вечера 17 марта и в ночь на 18 марта РФ атаковала Украину почти 140 беспилотниками. Сбито 63 БпЛА, 64 имитатора локационно потеряно.

С вечера 18 марта и в ночь на 19 марта Россия ударила по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145 дронами. Подтверждено уничтожение 72 "шахедов".