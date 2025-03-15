Россия ударила по Украине "Искандерами" и почти 180 БпЛА. Есть пожары и разрушения – фото

По имеющейся информации, в результате вражеских атак погибших нет

Удар по Харьковской области (Фото: ГСЧС)

Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта Россия атаковала Украину 178 дронами разных типов и двумя ракетами "Искандер". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 130 БпЛА, в нескольких регионах есть разрушения, сообщили в Воздушных Силах.

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Враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы с направлений городов Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму. Ракетами враг ударил из Курской области.

По состоянию на 08:30 подтверждены сбития 130 ударных БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

В Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Пострадала 61-летняя женщина – ее госпитализировали с травмами лица от обломков стекла. В пригороде в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей.

Также, в результате первой атаки на Черноморск, ранение получил 53-летний мужчина, он госпитализирован.

"По состоянию на утро 15 марта в Черноморске газо- водо- и теплоснабжение – в штатном режиме. Также, благодаря оперативной работе энергетиков, возобновлено электроснабжение. Работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются", – подчеркнул глава ОВА.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате вражеской атаки поврежден девятиэтажный дом. На автостоянке возник пожар, который был локализован. Информация о пострадавших не поступала.

В Киевской городской военной администрации отметили, что на подступах к Киеву был зафиксирован 21 вражеский БпЛА. 13 уничтожила ПВО, а другие были локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки повреждены семь частных домов, в них выбиты окна, сообщили в Киевской областной военной администрации. Пострадавших среди населения нет.

В Харьковской области враг атаковал ударными дронами лицей в городе Богодухов, сообщили в ГСЧС. Загорелась крыша здания на площади 500 кв.м, также повреждены 18 домов и пять школьных автобусов.

Через час, когда на место пожара прибыли спасатели, враг снова ударил туда же. Повреждена пожарная автоцистерна, пострадали четыре гражданских лица: три женщины 72,76,56 лет и мужчина 53 лет.

Еще через час из-за нового удара загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус, спасатели не пострадали. Пожар ликвидирован.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Сумской областной военной администрации сообщили, что враг массированно атаковал дронами Сумскую общину. В результате чего повреждены два многоквартирных дома.

В Днепропетровской области в результате атаки беспилотниками в Синельниково и Павлоградском районе изуродована инфраструктура. Погибших и раненых нет, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Есть перебои с водоснабжением в Синельниково, Павлограде, Терновке, Первомайске", – отметил он.