Россия снова атаковала Украину беспилотниками, но уже гораздо меньшим количеством

В ночь на 14 марта РФ запустила 27 дронов, тогда как днем ранее было 117

''Шахед'' (Изображение: depositphotos.com)

В ночь на 14 марта Россия снова била по Украине беспилотниками, но уже значительно меньшим количеством – 27 против, например, 117 в ночь на 13 марта. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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С вечера 13 марта враг запустил 27 ударных "шахедов" и дронов-имитаторов из районов российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Количество запущенных россиянами БпЛА по сравнению с последними днями снизилось по меньшей мере в четыре раза (в ночь на 12 марта россияне запустили 133 беспилотника, за день перед этим они использовали 126 дронов, а за два – 176).

Из запущенных с 13 марта 27 БпЛА подтверждено сбивание 16 "шахедов" в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Еще девять дронов-имитаторов локационно потеряны без последствий на земле.

Есть последствия в Донецкой и Харьковской областях.

Полиция и начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин не уточнили, какие именно последствия в регионе вызваны "шахедами".

Всего на протяжении суток Россия нанесла 3860 ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились восемь населенных пунктов: города Белицкое, Константиновка, Покровск, Торецк, села Глубокая Макатиха, Малиновка, Маяки, Ровное. Разрушениям подверглись 39 гражданских объектов, в том числе 23 жилых дома.

В Харькове из-за ударов беспилотников пострадали семеро человек, среди них четверо детей. Также РФ атаковала больницу в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области. Оккупанты нанесли двойной удар – через 40 минут после первого ударили по спасателям.

Золочев, удар по больнице (Фото: Олег Синегубов / Telegram)

В ночь на 11 марта Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 126 БпЛА. ПВО сбила ракету, 79 дронов и еще 35 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

В ночь на 12 марта россияне ударили по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 133 дронами разных типов. Тогда сбили 98 беспилотников, а 20 БпЛА-имитаторов локационно потеряли.

В ночь на 13 марта враг направил против Украины ракету и 117 беспилотников. Военные сбили 74 БпЛА, 34 дрона-имитатора локационно потеряли без негативных последствий на земле.