Россия нанесла двойной удар по больнице в Харьковской области – фото

Россия нанесла двойной удар по больнице в Харьковской области – фотодополнено
В ночь на 14 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в частности больницу в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Удар произошел около 00:00.
В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар еще двумя дронами.
Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, она получила острую реакцию на стресс.
Пожар площадью 1500 кв. м уже потушили.
ДОПОЛНЕНО В 08:20. Министерство здравоохранения уточнило, что в результате попадания на третьем этаже медучреждения начался пожар.
Пациенты не пострадали – они находились в укрытии. Часть из них уже перевели в другие больницы.
ДОПОЛНЕНО В 08:30. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что повторный удар беспилотниками россияне нанесли по спасателям, когда те тушили пожар. Чрезвычайники успели пройти в укрытие.
- 11 марта РФ ударила из артиллерии по Покровскому району. Враг убил двоих детей, эвакуированных в 2024-м.
- 12 марта сообщалось, что Россия запускала беспилотники по Днепру, Харькову и Сумам, есть разрушения.
- Всего в ночь на 12 марта Россия ударила по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 133 дронами разных типов.
- В ночь на 13 марта Россия запустила по Украине баллистическую ракету и 117 беспилотников. Последствия были в семи областях.