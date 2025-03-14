Россия нанесла двойной удар по больнице в Харьковской области – фото

После попадания оккупанты запустили еще два беспилотника по тому же месту

Фото: Олег Синегубов / Telegram

В ночь на 14 марта Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками, в частности больницу в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Удар произошел около 00:00.

В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар еще двумя дронами.

Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, она получила острую реакцию на стресс.

Пожар площадью 1500 кв. м уже потушили.

Фото: Олег Синегубов / Telegram

ДОПОЛНЕНО В 08:20. Министерство здравоохранения уточнило, что в результате попадания на третьем этаже медучреждения начался пожар.

Пациенты не пострадали – они находились в укрытии. Часть из них уже перевели в другие больницы.

Фото: Минздрав

ДОПОЛНЕНО В 08:30. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что повторный удар беспилотниками россияне нанесли по спасателям, когда те тушили пожар. Чрезвычайники успели пройти в укрытие.