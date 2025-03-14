Росія завдала подвійного удару по лікарні на Харківщині – фото

Після влучання окупанти запустили ще два безпілотники по тому самому місцю

Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У ніч проти 14 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема лікарню у селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Удар стався близько 00:00.

Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар ще двома дронами.

Постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, вона отримала гостру реакцію на стрес.

Пожежу площею 1500 кв. м вже згасили.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram

ДОПОВНЕНО О 08:20. Міністерство охорони здоров’я уточнило, що внаслідок влучання на третьому поверсі медзакладу зайнялася пожежа.

Пацієнти не постраждали – вони перебували в укритті. Частину з них уже перевели до інших лікарень.

Фото: МОЗ

ДОПОВНЕНО О 08:30. Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що повторного удару безпілотниками росіяни завдали по рятувальниках, коли ті гасили пожежу. Надзвичайники встигли пройти в укриття.