Росія завдала подвійного удару по лікарні на Харківщині – фото

Росія завдала подвійного удару по лікарні на Харківщині – фотодоповнено
У ніч проти 14 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема лікарню у селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Удар стався близько 00:00.
Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар ще двома дронами.
Постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, вона отримала гостру реакцію на стрес.
Пожежу площею 1500 кв. м вже згасили.
ДОПОВНЕНО О 08:20. Міністерство охорони здоров’я уточнило, що внаслідок влучання на третьому поверсі медзакладу зайнялася пожежа.
Пацієнти не постраждали – вони перебували в укритті. Частину з них уже перевели до інших лікарень.
ДОПОВНЕНО О 08:30. Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що повторного удару безпілотниками росіяни завдали по рятувальниках, коли ті гасили пожежу. Надзвичайники встигли пройти в укриття.
- 11 березня РФ ударила з артилерії по Покровському району. Ворог вбив двох дітей, яких евакуювали у 2024-му.
- 12 березня повідомлялося, що Росія запускала безпілотники по Дніпру, Харкову та Сумах, є руйнування.
- Загалом у ніч проти 12 березня Росія вдарила по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 133 дронами різних типів.
- У ніч проти 13 березня Росія запустила по Україні балістичну ракету та 117 безпілотник. Наслідки були у семи областях.