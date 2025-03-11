РФ ударила з артилерії по Покровському району: вбила двох дітей, яких евакуювали у 2024-му

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У вівторок, 11 березня, унаслідок російського обстрілу Покровського району Донецької області загинули двоє неповнолітніх братів. Про це повідомила Національна поліція.

Близько 16:20 окупанти вдарили з артилерії по селу Рівне Мирноградської міської громади. Унаслідок обстрілу загинули двоє братів 11 та 13 років. У момент удару діти, попередньо, перебували на вулиці.

Окрім того, поранення отримав 14-річний підліток. Його ушпиталили у тяжкому стані.

У поліції зазначили, що у вересні 2024 року брати були евакуйовані до Дніпра, а старший хлопчик, у серпні того ж року, – до Павлограда Дніпропетровської області.

Правоохоронці закликали евакуюватися й не ризикувати життями дітей.

"Це жахлива новина сама собою, але ще жахливіше – що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не ухвалювали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну", – прокоментував очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Донецька область щодня перебуває під російськими обстрілами. 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля.

Унаслідок атаки загинули 11 людей. Ще десятки місцевих мешканців отримали поранення.