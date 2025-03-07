Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни вдарили по Добропіллю – відомо про чотирьох загиблих, 18 осіб поранені. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.

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Окупанти завдали трьох ударів по місту. Попередньо, пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше.

Наразі на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.

Голова ОВА закликав людей вчасно евакуюватися.

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Добропілля – місто у Донецькій області, розташоване на відстані близько 20 кілометрів від лінії фронту:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate