Росіяни вдарили по Добропіллю – відомо про чотирьох загиблих, 18 осіб поранені
Росіяни вдарили по Добропіллю – відомо про чотирьох загиблих, 18 осіб поранені. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.
Окупанти завдали трьох ударів по місту. Попередньо, пошкоджено чотири багатоповерхівки.
Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше.
Наразі на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.
Голова ОВА закликав людей вчасно евакуюватися.
Добропілля – місто у Донецькій області, розташоване на відстані близько 20 кілометрів від лінії фронту:
- У ніч проти 7 березня у Слов'янську на Донеччині через російське бомбардування постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей.
- Загарбники масовано атакували Україну ракетами різних типів та майже двома сотнями безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 34 ракети та 100 БпЛА.
- Ввечері окупанти знову завдали масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.