Россияне ударили по Доброполью – известно о четырех погибших, 18 человек ранены
Россияне ударили по Доброполью – известно о четырех погибших, 18 человек ранены. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
Оккупанты нанесли три удара по городу. Предварительно, повреждены четыре многоэтажки.
Окончательное количество жертв и объем разрушений будут установлены позже.
В настоящее время на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все соответствующие службы.
Глава ОВА призвал людей своевременно эвакуироваться.
Доброполье – город в Донецкой области, расположенный на расстоянии около 20 километров от линии фронта:
- В ночь на 7 марта в Славянске Донецкой области из-за российской бомбардировки пострадали семь человек, в том числе двое детей.
- Захватчики массированно атаковали Украину ракетами разных типов и почти двумя сотнями беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 34 ракеты и 100 БпЛА.
- Вечером оккупанты снова нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.