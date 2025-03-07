Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне ударили по Доброполью – известно о четырех погибших, 18 человек ранены. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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Оккупанты нанесли три удара по городу. Предварительно, повреждены четыре многоэтажки.

Окончательное количество жертв и объем разрушений будут установлены позже.

В настоящее время на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все соответствующие службы.

Глава ОВА призвал людей своевременно эвакуироваться.

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Доброполье – город в Донецкой области, расположенный на расстоянии около 20 километров от линии фронта:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate